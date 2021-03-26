“Не люблю зарекаться”. Горбунов высказался о возможном переходе из шоу-бизнеса в политику

Украинский ведущий Юрий Горбунов в интервью, которое 26 марта опубликовано на сайте издания “Телеграф”, заявил, что ранее ему предлагали сделать политическую карьеру, но он отказался.

“И если вновь предложат, не знаю, соглашусь ли. Потому что все-таки люди должны заниматься тем, чему учились, и что они умеют. Политика, мне кажется, – это профессия. Поэтому мой ответ прозвучал: “Нет”. Как будет дальше – не люблю зарекаться и наперед что-то прогнозировать”, – заявил ведущий.

Горбунов с 2000-го по 2006 год работал ведущим программ “Подъем”, “Готовый на все”, “Один за всех”, “Теперь ты в армии” на “Новом канале”.

В 2005 году вел передачу “Вопрос для чемпионов” на СТБ.

С июня 2006 года работает на канале “1+1”. Он вел программу “Сніданок з 1+1”, шоу “Краса по-украински”. “Я люблю Украину”, “Просто Шоу”. С 2006 года является бессменным ведущим проекта “Танцы со звездами”, а с 2015-го – шоу “Голос країни”.

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