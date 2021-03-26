“Нафтогаз” предупредил о перебоях с отоплением. Проблемы с теплом могут быть в 15 регионах Украины

Населенные пункты в 15 регионах Украины могут столкнуться с перебоями отопления из-за долгов производителей тепловой энергии. По состоянию на 25 марта 56 предприятий не выполнили требований по получению дешевого газа по специальным обязательствам, сообщили в НАК “Нафтогаз України”.

Чтобы получить газ, в апреле эти компании должны заплатить более 820 млн гривен. “Нафтогаз” опубликовал перечень критических должников, чтобы жители областей могли проверить, входит ли в него местное предприятие теплокоммунэнерго.

Больше всего должников оказалось в Одесской области, там “Нафтогазу” должны за газ 14 компаний. Далее идут Киевская (10), Харьковская (семь организаций) и Днепропетровская области с шестью должниками. Согласно списку, под угрозой отопительный сезон также в Краматорске, Мариуполе, Николаеве и Винницкой области. Без долгов оказалась Волынская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Кировоградская, Полтавская Ровенская и Херсонская области.

“Нафтогаз призывает теплопроизводителей привести свои расчеты к надлежащему уровню. Обеспечение теплом украинцев в отопительный сезон – важная задача”, – заметили в компании.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января 2021 года установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за 1 м³. В решении говорилось, что предельная цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, или до конца отопительного сезона.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа, которое вызвало протесты в под общим названием “Стоп тарифный геноцид”. В апреле газопоставляющая компания “Нафтогаз України” сохранила мартовскую цену природного газа для бытовых потребителей на уровне 6,86 грн за кубометр.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой.

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