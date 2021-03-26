Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за участие в акциях в поддержку Навального

Суд в Екатеринбурге назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману два штрафа по 20 тыс. рублей (в сумме $525) за участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23-го и 31 января. Об этом пишет местное издание “Znak Екатеринбург”.

В обоих случаях Ройзмана признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных нарушениях РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения шествия).

Сам Ройзман вину не признал. “В конституции сказано, что люди могут выходить мирно и без оружия. В конституции не сказано, что надо согласовывать мероприятия”, – пояснил он.

Бывший мэр также поблагодарил полицию Екатеринбурга за грамотную работу на мероприятии 31 января и отметил, что о Росгвардии он этого сказать не может. По его словам, шествие могло закончиться трагически из-за “диких действий ОМОНа, которые вытолкнули людей на лед”.

16 марта Ройзмана задержали и сразу же отпустили в аэропорту Екатеринбурга. На него составили административные протоколы из-за акций протеста 23-го и 31 января.

В суде майор полиции Сергей Краснов объяснил, почему протокол на Ройзмана был составлен спустя два месяца после митинга – такой работы было слишком много.

“Мероприятия были резонансные… К сожалению, задержали много граждан, которые не покидали место акций. Проведена емкая работа по выявлению лиц, которые не исполнили требования полиции. Понимаем, что это люди. Затраты, которые расходуются на процедуру привлечения к ответственности, все это делается не с колес”, – сказал Краснов.

23-го и 31 января, а также 2 февраля в российских городах прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого после возвращения из Германии в РФ взяли под стражу. По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Сейчас адвокаты политика сообщают о значительном ухудшении его здоровья.

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