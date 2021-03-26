В СНБО не исключают, что у Януковича и Азарова еще могут быть активы в Украине

У экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова могут все еще быть активы в Украине. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 25 марта в эфире “Радио НВ”.

“Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит. Сейчас, когда Кабинет Министров и ведомства отработают по каждому отдельно, вы все увидите. У нас никаких тайн от Украины и нашего народа не будет. Вы все увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции”, – сказал он.

По словам секретаря СНБО, санкции в отношении бывших президента и премьера не являются популизмом. Также Данилов заверил, что они оказывают влияние.

“Если вы считаете, что на них это [санкции СНБО] не влияет и им все равно, вы очень ошибаетесь”, – резюмировал секретарь СНБО.

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России. В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств, а 24 марта ему объявили подозрение в госизмене из-за Харьковских соглашений.

19 марта СНБО принял решение ввести максимальные персональные санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе Януковича, Азарова и ряда других чиновников.

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