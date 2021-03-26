“Сисюли во время секса стучали по его подбородку”. Украинский блогер показала голую грудь сразу после операции

Украинский блогер София Стужук на своей странице в Instagram разместила снимки, сделанные после операции по подтяжке груди.

“Годы убеждения себя, что то, что природно – то красиво и попыток принятия эннный раз смущения во время секса, что мои сисюли стучат по “его” подбородку и свисают как сосули или что, лежа на бочку, сися утекла. Постоянные поиски подходящих топов и переживания, а ничего ли никуда не вывалилось”, – перечислила она проблемы, которые подтолкнули к решению сделать операцию.

По словам Стужук, месяц она готовилась морально.

“Два часа перелета, четыре с половиной часа операции и уже третий день адских мучений. И впереди еще минимум месяц реабилитации. Ради, надеюсь, будущего наслаждения и комфорта

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Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Муж Софии Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В семье блогеров родилось трое детей. На страницу Софии Стужук в Instagram подписаны 5,9 млн пользователей.

Стужук пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки.

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