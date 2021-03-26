 

Земная поверхность в Бурятии быстро деформируется

26.03.2021, 13:50, Новости дня
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Возможно, данный процесс остался бы вне поля зрения ученых, если бы по территории Бурятии не была проложена Байкало-Амурская магистраль. Тревогу поднял Тумэн Чимитдоржиев из Института физического материаловедения.

Изучая космические снимки, он заметил, что на некоторых участках БАМ в буквальном смысле смещается в сторону. Причиной стала деформация земной поверхности, которая происходит со скоростью до одного сантиметра в год.

Хуже всего то, что данные процессы происходят в районе поселка Северомуйск, где также используется крупный железнодорожный тоннель. Теперь представители науки хотят определить, насколько происходящее опасно для движения поездов. Напомним, что БАМ считался «стройкой века» в 70-80-х годах прошлого столетия.



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