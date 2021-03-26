В созвездии Кассиопеи рождается новое светило

Примерно неделю назад астроном-любитель из Японии заметил в созвездии Кассиопеи странные вспышки. Дальнейшие наблюдения показали, что происходит рождение новой звезды.

Наблюдать за этим событием могут жители северного полушария. Достаточно иметь простой телескоп или даже бинокль. Ученые из Киотского университета, обладая серьезной аппаратурой, сумели сделать детальные цветные снимки.

Рождающееся небесное тело назвали сверхновой V1405 Cas. Любителям астрономии советуют внимательно присматриваться к созвездию. Сверхновая вот-вот взорвется. Стать свидетелем такого зрелища – это незабываемое в жизни событие, говорят ученые. Не пропустите его! Разумеется, для наблюдений нужно еще, чтобы небо над вашим домом было чистым.