Стартовал Транссибирский арт-фестиваль

Восьмой по счету Транссибирский арт-фестиваль начал работу в День работника культуры в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца в Новосибирске. Гостей и участников мероприятия приветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Травников обратился ко всем ценителям высокого искусства. Он напомнил, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году шли дискуссии о том, проводить очередной фестиваль или отменять его.

«Было решено – проводить обязательно, несмотря ни на что. Не все мероприятия прошли в привычном для нас формате, многие были переведены в онлайн. Но это тот уникальный случай, когда фестиваль объединил еще больше любителей искусства со всего мира (совокупная аудитория трансляций в прямом эфире и в записи превысила 1,5 млн человек) и остался с нами почти на год. Несмотря на все сложности, закрытие границ, вся программа фестиваля была выдержана. Эта стойкость в преодолении трудностей очень символична. Спасибо всем организаторам, участникам, зрителям за верность идее, за то, что сегодня мы можем открывать восьмой фестиваль безо всякой вынужденной паузы», – сообщил глава региона, слова которого приводятся на сайте правительства Новосибирской области.

Фестиваль 2021 года продлится с 25 марта по 26 апреля. События этого масштабного форума пройдут в Новосибирске и в городах Новосибирской области, а также в Москве и Красноярском крае. В Новосибирской области арт-фестиваль проходит при поддержке правительства региона в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В рамках форума уже традиционно реализуются образовательные проекты. В период проведения фестиваля пройдет цикл общедоступных мастер-классов «Просто общайся со звездой», на которых главный организатор фестиваля Вадим Репин и его коллеги – музыканты мирового уровня – поделятся секретами мастерства. Основная часть образовательной программы пройдет в концертном зале Дворца культуры «Энергия», а также в Новосибирской государственной консерватории им. Глинки и Новосибирской специальной музыкальной школе.

Основной принцип фестиваля – расширение общемирового музыкального пространства путем приглашения артистов высочайшего уровня в отдаленные регионы страны. Фестивальный марафон откроет дирижер Андрис Пога (Латвия), продолжит Казуки Ямада (Япония), программа концерта которого включает в себя и мировую премьеру, и никогда не звучавшую ранее на Фестивале музыку Брукнера; также в программе концерт под управлением Шарля Дютуа (Франция). Впервые под руководством Валерия Гергиева выступят симфонические оркестры Новосибирской филармонии и Мариинского театра – в день закрытия фестиваля, 26 апреля.

В симфонических и камерных программах фестиваля также примут участие пианисты Николас Ангелич (США), Денис Кожухин, Николай Луганский, который помимо участия в камерных программах, представит сольный концерт, виолончелист Пабло Феррандес (Испания), коллектив «Пьяццолла-студио».

Открытие V Образовательной программы началось мастер-классом Репина по специальности «Скрипка». В образовательной программе примут участие скрипачка Александра Конунова, пианисты Николай Луганский и Денис Кожухин, виолончелист Пабло Феррандес (Испания), квартет «Пьяццолла-студио» (Фридрих Липс (баян), Святослав Липс (фортепиано), Владислав Иголинский (скрипка), Кирилл Родин (виолончель)). Серию мастер-классов, посвященных музыкальному менеджменту и искусству камерно-инструментального исполнительства, представит московская пианистка и продюсер Алиса Куприева (проект Лофт Филармония). Собственный курс о психофизиологическом сопровождении профессиональной деятельности музыканта проведёт пианистка Вера Каменева (проект «Инновационная школа исполнительского мастерства»).

С полной программой VIII Транссибирского Арт-фестиваля можно ознакомиться на сайте Новосибирской государственной филармонии.