Названа доля съеденной россиянами ненатуральной молочной продукции

Россияне за год съели почти 200 тыс. тонн ненатуральной молочной продукции, рост производства молочных продуктов с заменителем молочного жира связан со снижением покупательской способности россиян, сообщила председатель совета директоров Молочного союза РФ Людмила Маницкая.

«В 2020 году увеличилось производство молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира до 192,2 тыс. тонн, что почти на 10% выше производства 2019 года, когда было произведено 174 тыс.тонн. Это подтверждение того, что в течение 2020 года был повышенный спрос на производство продукции с содержанием растительных жиров, и потребитель с низкими доходами делал выбор в пользу этой продукции. Боюсь, что в этом году эта тенденция сохранится», – отметила Маницкая в беседе с «Ридус».

Она отметила, что в продукции с заменителем молочного жира не используется пальмовое масло, для производства используют только заменитель молочного жира, но и его использование тоже ограничено – не более 50% жировой фазы продукта.

«Если используют его более 50% или используют обычное пальмовое масло, то эти продукты уже не могут быть отнесены к молочной продукции, и они имеют совершенно иные названия: заменитель сыра, заменитель сметаны, продукт белково-жировой, продукт плавленый и тому подобное», – подчеркнула глава совета директоров.

Также она добавила, что на фоне роста цен на различные виды продуктов и товаров не стоит ожидать снижения объема продукта в привычной для потребителя упаковке. «Во-первых, это не выгодно производству хотя бы потому, что необходима отладка оборудования под другие объемы и формы, во-вторых, под это требуется новая упаковка, которая, как правило, изготавливается на несколько месяцев вперед», – отметила Маницкая.

Ранее новое исследование творога, проведенное Роскачеством, показало улучшение качества продукта, выявив при этом лишь в отдельных образцах нарушения требований техрегламента по содержанию белка, молочнокислых бактерий и дрожжей.