 

Сидящую на крыше львицу заметили в Подмосковье

26.03.2021, 13:48, Новости дня
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В поселке Козино Одинцовском районе Московской области местные жители запечатлели на видео сбежавшую из частного дома львицу, животное залезло на крышу одного из домов.

В ролике львица уселась на крышу одного из домов, рядом с ней находится человек, пишет 360.

Тем временем телеграм-канал Mash сообщает, что пару лет назад по этому же поселку гуляла сбежавшая пума.

 

Ранее в марте на западе Москвы 14-летнюю девочку покусали за руки две собаки породы американский стаффордширский терьер, с которыми она находилась в квартире на шестом этаже, после чего она выпрыгнула из окна, чтобы спастись от животных. Подросток упала на козырек дома и погибла. Незадолго до смерти школьницу видели сидящей на подоконнике, она отбивалась от собак.



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