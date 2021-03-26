Сидящую на крыше львицу заметили в Подмосковье

В поселке Козино Одинцовском районе Московской области местные жители запечатлели на видео сбежавшую из частного дома львицу, животное залезло на крышу одного из домов.

В ролике львица уселась на крышу одного из домов, рядом с ней находится человек, пишет 360.

Тем временем телеграм-канал Mash сообщает, что пару лет назад по этому же поселку гуляла сбежавшая пума.

Ранее в марте на западе Москвы 14-летнюю девочку покусали за руки две собаки породы американский стаффордширский терьер, с которыми она находилась в квартире на шестом этаже, после чего она выпрыгнула из окна, чтобы спастись от животных. Подросток упала на козырек дома и погибла. Незадолго до смерти школьницу видели сидящей на подоконнике, она отбивалась от собак.