 

Центр “Мои документы” в районе Проспект Вернадского капитально отремонтируют

26.03.2021, 13:46, Разное
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В центрах “Мои документы” москвичи могут получить все необходимые услуги в нескольких шагах от дома. городские власти уверены, что для этого важно не только открывать новые центры госуслуг, но и приводить уже существующие к современным стандартам комфорта посетителей и персонала. Такая работа сегодня активно ведется.

В ближайшее время в Москве отремонтируют центр госуслуг района Проспект Вернадского. В здании обновят как внешнюю, так и внутреннюю отделку, а также инженерные коммуникации.

Мосгосэкспертиза уже согласовала проект капитального ремонта помещений центра, который находится на улице Удальцова. После капитального ремонта офис станет еще более комфортным для пребывания заявителей, включая граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, в офисе отремонтируют крышу, частично заменят керамогранитную плитку навесного фасада, наружные двери и окна, расширят основной вход для доступа маломобильных групп населения, а также обновят пандус. Помимо этого восстановят крыльцо и заменят ограждения входной группы.

Центр госуслуг станет удобнее для маломобильных граждан. Помимо приспособления основного входа, в здании адаптируют в соответствии с новыми требованиями санузел, организуют пути передвижения и эвакуации, а также оборудуют помещения акустическими устройствами и средствами информации. Каждый человек сможет чувствовать себя уютно.

Внутри здания частично обновят перегородки, демонтируют старые и установят новые двери, а также заменят гидроизоляцию пола в санузлах. Во всех помещениях проведут полную внутреннюю отделку. В здании отремонтируют системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления.

Напомним, что за последнее время в районе Проспект Вернадского были приведены в порядок территории десяти детсадов, семи школ и 164 дворов. Благоустроены парк Олимпийской деревни и парк имени 50-летия Октября, выполнены работы по расширению проезжей части Проектируемого проезда № 6640, запущена новая маршрутная сеть “Магистраль” и построен гараж-стоянка на 60 машиномест в рамках программы “Народный гараж”. Также построена школа №324 “Жар-Птица”, отремонтированы детская школа искусств имени Франца Шуберта, девять школ, 12 детсадов и пять объектов здравоохранения. В районе установлена монументальная скульптура “Аллея партизан Подмосковья” в парке 50-летия Октября. Все это масштабное благоустройство стало возможным благодаря городской программе “Мой район”, которую реализуют столичные власти.



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