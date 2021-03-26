Для удобства хранения сбережений Центробанк выпустит серию банкнот номиналом от 100 млн до 1 млрд рублей

ЦБ России анонсировал выпуск в обращение четырёх новых банкнот номиналами 100, 200 и 500 миллионов рублей, а также 1 миллиард рублей.

Новые денежные знаки потребовались для облегчения хранения своих сбережений высокопоставленными чиновниками и сотрудниками силовых структур.

– Мы заботимся о людях и делаем всё для их удобства. Если раньше состоятельным гражданам приходилось хранить у себя дома (а порой это ветхие хрущёвки) тонны денег, что вело к риску обрушения пола с человеческими жертвами, то теперь же все свои сбережения они могут собрать в нескольких купюрах. Банкноты выполнены не из обычной бумаги, а из углеродного нановолокна, внутри которого содержится специальный чип, а по всей площади расположены сканеры отпечатков пальцев – это новейшая разработка учёных из Сколково. Банкнота сама идентифицирует своего владельца при взятии её в руки, что исключает возможность её украсть, либо заявить, что «это не моё». Передачу новому владельцу из рук в руки такое высокотехнологичное изделие фиксирует автоматически, – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Дизайн новых банкнот уже определён. Вместо привычных изображений городов России на них будут размещены портреты известных в кругах целевых пользователей личностей: так, на купюре достоинством 100 млн. рублей будет изображён портрет бывшего начальника приморского уголовного розыска Андрея Миляева, на 200 млн – бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, на 500 млн. – бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозёрцева, а на купюре высшего номинала, 1 млрд. рублей, будет изображён полковник МВД Дмитрий Захарченко.

Выпуск новых банкнот стартует 1 апреля. Для стимуляции граждан к скорейшему избавлению от денежной макулатуры в первый месяц ЦБ установит выгодный курс обмена два к одному так, чтобы получить «миллиардную»купюру, нужно будет сдать в ближайшее отделение Сбербанка всего лишь 500 млн. рублей наличными.

В релизе Центробанка подчёркивается, что предъявлять какие-либо документы, удостоверяющие личность, либо происхождение средств, не потребуется.

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