У человека найдены гены зависимости от курения

Ученые объяснили тягу к курению и использованию электронных сигарет генетической предрасположенностью. Они полагают, что при отсутствии на рынке устройств для курения их начнут заменять классическими сигаретами.

Сотрудников Бристольского университета заинтересовало явление, заключающееся в том, что некурящие люди часто используют электронные сигареты. Оказалось, что у таких людей может иметься генетическая предрасположенность. Кроме того, на такое поведение могло оказать экстернализированное расстройство, пережитое в детском возрасте, отметила доктор Жасмин Худжа.

Если ранее людей, использовавших электронные сигареты, называли потенциальными курильщиками, то генетическая предрасположенность объясняет эту зависимость. Эксперты опасаются, что при удалении электронных сигарет с рынка их пользователи перейдут на классические сигареты, что приведет к усугублению привычки.

Источник: www.medikforum.ru