 

У человека найдены гены зависимости от курения

26.03.2021, 13:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые объяснили тягу к курению и использованию электронных сигарет генетической предрасположенностью. Они полагают, что при отсутствии на рынке устройств для курения их начнут заменять классическими сигаретами.
Сотрудников Бристольского университета заинтересовало явление, заключающееся в том, что некурящие люди часто используют электронные сигареты. Оказалось, что у таких людей может иметься генетическая предрасположенность. Кроме того, на такое поведение могло оказать экстернализированное расстройство, пережитое в детском возрасте, отметила доктор Жасмин Худжа.

Если ранее людей, использовавших электронные сигареты, называли потенциальными курильщиками, то генетическая предрасположенность объясняет эту зависимость. Эксперты опасаются, что при удалении электронных сигарет с рынка их пользователи перейдут на классические сигареты, что приведет к усугублению привычки.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Нечто загадочное в лесу похитило ребенка. Рассказ участника поиска

29.10 / Названы самые экологичные города России

11.11 / Эксперт допустил переход белорусских силовиков на сторону оппозиции

28.10 / Эксперты назвали профессии, которые вытеснит с рынка искусственный интеллект

23.12 / Автозак-люлька

20.08 / Личное: Школьные годы, мать их, чудесные

30.06 / Мотоцикл за 100 тысяч рублей от Тимати и звездные друзья отца: сын Филиппа Киркорова отметил день рождения

17.10 / Светлана Ходченкова рассказала о любви к постельным сценам

20.07 / Доцента ВГИКа жестоко убили в собственной квартире в Москве

12.09 / Мнение: За разгром кайзеровской Японии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска