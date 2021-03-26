Роспотребнадзор рассказал о трехуровневой защите “ЭпиВакКороны”

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о трехуровневой защите вакцины «ЭпиВакКорона». Сообщается, что первые два «завязаны» исключительно на антителах. Они не дают S-белку инфекции взаимодействовать с рецептором здоровой клетки.

Далее начинает действовать очередная ступень защиты, где происходит противодействию возбудителю коронавируса. Если инфекции удалось оказаться в клетке, начинают активизировать нейтрофилы и макрофаги. Вакцина «ЭпиВакКорона» формирует ответ на уровне Т-клеток. Гибель зараженных клеток не дает COVID-19 распространяться дальше.

Уже стали известны результаты клинических исследований препарата. Они говорят, что вакцина является полностью безопасной. Антитела после укола появились абсолютно у всех добровольцев, пишет iReactor.