 

Роспотребнадзор рассказал о трехуровневой защите “ЭпиВакКороны”

26.03.2021, 13:30, Разное
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали о трехуровневой защите вакцины «ЭпиВакКорона». Сообщается, что первые два «завязаны» исключительно на антителах. Они не дают S-белку инфекции взаимодействовать с рецептором здоровой клетки.
Далее начинает действовать очередная ступень защиты, где происходит противодействию возбудителю коронавируса. Если инфекции удалось оказаться в клетке, начинают активизировать нейтрофилы и макрофаги. Вакцина «ЭпиВакКорона» формирует ответ на уровне Т-клеток. Гибель зараженных клеток не дает COVID-19 распространяться дальше.

Уже стали известны результаты клинических исследований препарата. Они говорят, что вакцина является полностью безопасной. Антитела после укола появились абсолютно у всех добровольцев, пишет iReactor.



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