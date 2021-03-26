Людям с определенным генотипом рыбий жир может нанести вред вместо пользы

Рыбий жир может принести не только пользу, но и вред для людей с определенным генотипом, к такому выводу пришли ученые. У такого человека прием добавки приведет к увеличению уровня триглицеридов.

Исследованием влияния рыбьего жира на людей с разным генотипом занимались сотрудники Университета Джорджии. Добавка содержит в себе полезные омега-3 жирные кислоты, влияющие на уровень триглицеридов и количество биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний.

Участниками эксперимента стали 70 000 человек. Их поделили на две группы. В первую вошли добровольцы, на постоянной основе принимавшие рыбий жир. Ко второй группе отнесли тех, кто его никогда не принимал. Если ранее исследователи считали, что омега-3 жирные кислоты уменьшали риски развития болезней сердца, то результаты этого исследования заставили их изменить мнение.

Оказалось, что рыбий жир не всегда снижает уровень триглицеридов. Это происходит у тех, кто нормально переносит добавку. Однако есть люди с определенным генотипом, у которых рыбий жир увеличивает уровень триглицеридов. В итоге это может стать причиной развития болезней сердца, отметил Кайсионг Йе.

Источник: www.medikforum.ru