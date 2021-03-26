Скандалы: Миллионы осели в баках

Ремонт единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» обрастает уголовными делами

Скандалы вокруг ремонтных работ на единственном российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» продолжаются. Решением Октябрьского районного суда Мурманска арестован на два месяца гендиректор 10-го судоремонтного завода Евгений Зудин. Как полагает следствие, Зудин похитил 45 млн рублей из средств, выделенных государством на ремонт корабля.

Миллионы осели в баках

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Зудина было возбуждено ещё 29 декабря 2020 года. Накануне ареста в квартире директора и других руководителей предприятия прошли обыски. Следователи утверждают, что руководитель 10-го судоремонтного завода незаконно обогатился на очистке топливных баков крейсера – его завод стал подрядчиком этих работ в 2018 году. Очистка баков была выполнена к июлю 2019 года, стоимость работ – 71 млн рублей. Однако следствие установило, что вместо указанных 23 тысяч нормо-часов на работы ушло 13 тысяч, а реально израсходованная сумма составила 26 млн рублей, остальные деньги похищены.

В отношении гендиректора предприятия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, свою вину Зудин не признал. Впрочем, следователи не исключают, что это не единственный эпизод мошенничества.

10-й судоремонтный завод находится в посёлке Полярном и входит в Объединённую судостроительную корпорацию. Его руководитель попадает в центр скандала не впервые. В январе 2020 года СМИ сообщали, что государственная инспекция по труду привлекла Евгения Зудина к административной ответственности за долги по зарплате, общая сумма которых достигала 16 млн рублей. В ответ пресс-секретарь предприятия Ольга Попова на своей странице в соцсети обозвала журналистов «тварями пиндосовскими» и обвинила их в получении денег от «западных друзей».

Дорогое неудовольствие

Это не первое уголовное дело, связанное с ремонтом «Адмирала Кузнецова». Ещё в сентябре 2009 года по факту завышения стоимости ремонта корабля было возбуждено дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). По результатам проверки военной прокуратуры Северного флота было установлено, что в июне 2009-го начальник технического управления флота Виктор Бурсук необоснованно утвердил завышенную стоимость ремонтных работ. Это привело к тому, что 35-й судоремонтный завод опять же необоснованно получил из госбюджета более 9,7 млн рублей.

Что касается случаев завышения стоимости ремонта военной техники, то можно вспомнить уголовное дело в отношении руководителя компании «Ост-Вест-Конверс», возбуждённое по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в июне 2020 года. Как сообщала тогда пресс-служба управления ФСБ по Омской области, глава предприятия «искусственно формировал завышенные траты», связанные с ремонтом военной техники. Ущерб от его действий составил свыше 131 млн рублей.

А в 2013 году военная прокуратура выявила завышение стоимости ремонта кораблей на Тихоокеанском флоте на сумму 63 млн рублей. В отношении должностных лиц АО «Дальневосточный завод “Звезда”» также было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Контракт на ремонт и частичную модернизацию «Адмирала Кузнецова» на 86 млрд рублей в 2018 году получил центр судоремонта «Звёздочка». Планировалось, что после ремонтно-модернизационных работ срок службы тяжёлого крейсера будет продлён на 10 лет.

Ранее предполагалось, что ремонт «Адмирала Кузнецова» завершится в 2020 году, а в 2021-м судно вернётся в строй. Но работы, похоже, сильно затянутся из-за ряда ЧП: в 2018 году затонул плавучий док, где проходил ремонт подводной части корабля; в 2019-м на судне случился пожар. В январе нынешнего года СМИ сообщили о новом пожаре на борту ремонтируемого «Адмирала Кузнецова» – якобы во время ремонтных работ взорвался баллон с ацетиленом. Однако глава пресс-службы «Звёздочки» Евгений Гладышев опроверг эту информацию, заявив, что «произошёл сбой в работе технологического оборудования, не приведший к возгоранию и никак не отразившийся на ходе работ по ремонту корабля». Американское издание The Drive и вовсе назвало российский авианесущий крейсер «проклятым кораблём».

– По сути, Северный флот не имел тогда достаточных мощностей для ремонта крупных надводных кораблей, – пояснил «Октагону» старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. – Само по себе докование в плавучем доке было паллиативным решением, а большой сухой док так и не был построен в течение советского периода. И сейчас приходится аврально навёрстывать упущенное.

Евгений Берсенёв