Джонни Депп снова проиграл в суде Эмбер Херд: новые подробности дела о клевете

Звезда “Пиратов Карибского моря” Джонни Депп не теряет надежды оспорить решение суда, в рамках которого судья Эндрю Никол признал его виновным в физическом насилии над бывшей женой Эмбер Херд. В декабре прошлого года Джонни подал ответный иск к Эмбер и к издательству The Sun News Group Newspapers, которое назвало Деппа “человеком, избивающим жену”. Адвокат артиста Джоэл Рич попросил коллегию “отменить решение и назначить новое судебное разбирательство”:

Судья не изучил доказательства сторон с необходимой дотошностью, на которую все могли бы рассчитывать. Его выводы – пустые утверждения, без объяснения, как судья к ним пришел. Он изначально принял для себя тот факт, что госпожа Херд права в своих высказываниях, даже не рассмотрев доказательства обратного.

Но попытка провалилась: вчера, спустя пару дней после заседания, на котором присутствовали обе стороны дела, было обнародовано решение — оставить приговор без изменений. Суд решил, что “обвинения Херд, в основном, правдивы”, а также признал правомочность использования выражения “человек, избивающий жену” в данной ситуации. Представители Херд заявили, что “довольны, но никоим образом не удивлены” этим решением. А сама Эмбер несколько часов назад опубликовала пост со следующим содержанием:

Доказательства, представленные по британскому делу, были убедительными и неоспоримыми. Повторяю, первоначальный вердикт, что Депп нанес увечья Херд не менее 12 раз, оставив след в ее жизни, был верен. Спутанные воспоминания и свидетельства Деппа вызваны многолетним злоупотреблением психотропными веществами, которые не заслуживают доверия.

Пост Эмбер Херд в Instagram

Напомним, в ноябре Джонни Депп проиграл в суде свое нашумевшее дело о клевете, поданное против экс-жены Эмбер Херд и издания The Sun. Судья Высокого суда Лондона отказался удовлетворять иск звезды “Пиратов Карибского моря”, отметив, что все, написанное в статье газеты, соответствует действительности. А написано там было о том, что Джонни Депп 14 раз подвергал физическому и психологическому насилию Эмбер Херд. Статья 2018 года называлась “Исчезнувший горшок: Как Дж. Роулинг могла быть “невероятно счастлива”, если утвердила на роль в “Фантастических тварях” насильника жены – Джонни Деппа?” и содержала высказывания самой Эмбер.

Отметим, что Джонни Депп инициировал против британского издательского дома News Group Newspapers, который выпускает The Sun, и ответственного редактора Дэна Вуттона судебное разбирательство еще летом. Наибольшее возмущение у Деппа вызывали заявленные в этих статьях сведения, что он является абьюзером, применявшим насилие к своей бывшей супруге Эмбер Херд. Последняя же проходила по этому делу свидетелем. Также в суде были зачитаны показания Вайноны Райдер и Ванессы Паради, поручившихся за Джонни Деппа, а сам он обвинил Эмбер в меркантильности, бесчувственности и жестокости.