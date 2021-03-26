Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз: первое фото с малышом

Несколько минут назад 38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками радостной новостью: он снова стал отцом! Дмитрий опубликовал первое фото с новорожденным и написал:

Добро пожаловать!

Дмитрий Шепелев

Вероятно, роды прошли в пятницу утром, так как в 8 часов по московскому времени Дмитрий опубликовал видео из своего автомобиля и подписал:

Впереди важный и насыщенный день. Люблю, когда он начинается рано.

А уже в половину первого записал сторис из послеродовой палаты. При этом ведущий пока держит в секрете пол и имя новорожденного. Для обоих родителей это уже второй ребенок: у Дмитрия подрастает сын Платон от певицы Жанны Фриске, а у Екатерины – дочь Лада.

О том, что телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова, ждут появления на свет первого общего ребенка, СМИ сообзили в начале февраля. Сначала Дмитрий подтвердил это лично, написав пост в Instagram:

Пришло время, и мы с Катей хотели бы сообщить: “Да, все так и есть, мы ждем малыша!” И еще. Большое спасибо за добрые слова и напутствия! Мы очень тронуты, правда. Наверное, пока все, что тут добавить, мы счастливы.

А позже Екатерина сама высказалась на этот счет. В середине прошлого месяца она опубликовала “беременный” снимок, назвав пост “Актуальное”. Тем, как эту информацию встретили Платон (сын Дмитрия и Жанны Фриске) и Лада (дочь Екатерины), ранее делился Шепелев. Якобы поначалу дети не очень обрадовались вести о скором появлении в их команде брата или сестры, но теперь “спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение”.

Беременная Екатерина ТулуповаО романе Дмитрия Шепелева с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой стало известно в 2017 году, а о грядущей свадьбе – в ноябре 2019-го. Тогда же Шепелев опубликовал в Instagram их первое совместное фото и рассказал, как они познакомились, но подтверждать или опровергать новости о помолвке не стал. Об избраннице телеведущего известно немногое: она в разводе, воспитывает дочь Ладу от предыдущего брака, занимается бизнес-проектами. Подробнее о возлюбленной Шепелев поведал спустя полтора месяца в эксклюзивном интервью Ксении Собчак в ее авторском YouTube-шоу. В беседе он наконец подтвердил, что состоит в отношениях:

Да, мы пара. Мы вместе уже три года. Познакомили нас дети – наши дети ходили в один детский сад. Это первое наше знакомство. Было и второе – мы совпали в “Тиндере”.

Подробностей того, как он сделал предложение руки и сердца, Дмитрий раскрывать не стал.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова