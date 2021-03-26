“В халате и без лифчика”, “Джинсы и худи”, “Красавица”. Беременная Джанабаева провела опрос

Беременная российская певица Альбина Джанабаева 25 марта в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена сидящей по-турецки на полу.

“Доброе утро!!! Много ли у меня тут мамочек? Насколько я понимаю, достаточно! Созрел вопрос, что вы носили, в чем вам было наиболее комфортно во время беременности?” – спросила она у подписчиц.

Певица на фото запечатлена в светлом брючном костюме и белой футболке, обтягивающей живот.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Подписчицы отреагировали на пост.

“В халате и без лифчика”, – ответила olesiatsatsalova.

“Джинсы и худи”, – написала dianazainullova0600.

“Красавица”, – сделала комплимент merzlikinavikyla1979.

Джанабаева выступала в составе группы “ВИА Гра” с 2004-го по 2013 год. Сейчас певица строит сольную карьеру.

Вместе с мужем, российским певцом Валерием Меладзе, артистка воспитывает двоих сыновей: Константина (2004) и Луку (2014). 15 марта стало известно, что супруги ждут появления на свет третьего ребенка.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года. В том же году певец зарегистрировал брак с Джанабаевой.

Комментируя беременность супруги, Меладзе заявил, что за его столом хватит места и для его дочек, и для его сыновей.

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