 

“Если бы Геращенко не снял двери, Порошенко вывел бы их в офшор”. В соцсетях обсуждают двери с Банковой в ток-шоу на “1+1”

26.03.2021, 12:58, Новости дня
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“ГОРДОН” приводит подборку шуток из соцсетей о телевизионной карьере дверей.

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“Двері, не хвилюйтеся, я розумію, що це важко, але я прошу вас показати на собі те місце, куди вони задували у вас фарбу”, – сказала Наталка Мосейчук, ледь стримуючи сльози.

— Alan Chumak (@ChumakAlan) March 26, 2021

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https://www.facebook.com/podolyakmel/posts/4390733570940735

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Відтепер це не двері, а витвір мистецтва. Їх треба доправити до музею або відразу на аукціон.

— Ukraina Nerossiya (@Ukrainanerosiya) March 26, 2021

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Зухвала крадіжка в Києві: злодії зняли двері з Офісу президента. Триває слідство.

— Salo°|°Δ * (@sala_malo) March 26, 2021

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Прокинулась і не вірю, що двері і Арестович не були сном.

— Androïd Скатертина (@LeAnymore) March 26, 2021

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https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10214392105516323

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https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1305790466459922

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Ще потрібно номер кварталу забабахати – “горіли двері палали”.

— he6opak (@he6opak) March 26, 2021

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Не страшно від думки, що я можу бути зруйнованим, страшно від думки, що мої двері потім принесуть в студію “Плюсів” і поруч з ними буде стояти Антон Геращенко.

— Театр на Подолі (@podiltheatre) March 26, 2021

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https://www.facebook.com/gonimem/posts/471065464249481

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Якщо Антон Геращенко не зняв би двері з ОП, то Порошенко вивів би їх в офшор. Дзерело.

— Salo°|°Δ * (@sala_malo) March 26, 2021

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1392055831157013&id=100010578281118

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https://www.facebook.com/nelliza111/posts/10158002991963148

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https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3788593617876799


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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