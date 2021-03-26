 

“Опять женат”, “О, боже, какие перемены”. Поклонники поздравляют Жигунова и его избранницу с женитьбой

26.03.2021, 12:58, Новости дня
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Российский актер Сергей Жигунов 26 марта разместил в Instagram фото правой руки с обручальным кольцом на безымянном пальце.

“Люблю московские бульвары”, – подписал он снимок.

“О, боже, какие перемены. Будьте счастливы”, – отреагировали на фото подписчики. 

“Опять женат”, – написали в комментариях фолловеры.

“Хотелось бы увидеть лица счастливых молодоженов”, – прокомментировали публикацию поклонники. 

“Как красиво засветил. Глядеть – не наглядеться”, – оценили фото пользователи сети.

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Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Избранница Жигунова Виктория Ворожбит в это же время на своей странице в Instagram разместила фото тюльпанов. 

“Настроение”, – написала она.

“Поздравляем”, – написали в комментариях фолловеры.

“А, может, и мечта Сергея о сыне сбудется? От большой любви счастливые дети всегда рождаются!”, – комментируют публикацию подписчики.

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Публикация от Виктория Ворожбит (@vikavorozhbit)

Об отношениях Жигунова и Ворожбит стало известно в октябре 2020 года, когда актер обнародовал в сети свидетельство о повторном расторжении брака со своей женой Верой Новиковой.

1 января Жигунов показал, как Ворожбит передает ему ужин в больничную палату, где он находился во время лечения COVID-19.

Ранее Жигунов не носил кольцо на правой руке.

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Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

 Жигунов был женат на Вере Новиковой дважды. Первый раз – с 1985 до 2007-го, а второй раз – с 2009-го. В промежутке между этими браками у него были отношения с Заворотнюк. От брака с Новиковой у Жигунова есть 30-летняя дочь Мария.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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