 

В школах Харькова из-за карантина продлили каникулы до апреля

26.03.2021, 12:58, Новости дня
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Весенние каникулы в общеобразовательных школах Харькова продлили до 5 апреля. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

“Ученики младшей школы вернутся к обычным занятиям в классах 5 апреля. Какой будет форма обучения учеников 5-11 классов, будет зависеть от эпидемиологической ситуации”, – говорится в сообщении.

В Харьковской области с 18 марта усилили карантинные ограничения. На дистанционное обучение решили отправить всех школьников, кроме учеников 1–4 классов. В тот же день Харьковский городской совет решил отпустить школьников на каникулы на неделю раньше – не 29 марта, а 22 марта, написало местное издание KharkivToday.

По состоянию на 26 марта в Харькове с начала эпидемии выявили около 67,4 случаев заражения коронавирусом, сообщили в горсовете. Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 99,2 случаев заболевания COVID-19, при этом 83,1 пациентов выздоровели, а почти 1,9 тыс. умерли. Под медицинским наблюдением находятся 14 188 человек.

Согласно индикаторным показателям Минздрава Украины на 25 марта, Харьковская область находится в “оранжевой” зоне эпидемической опасности.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, почти 31,5 тыс. пациентов скончались, а выздоровело 1,3 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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