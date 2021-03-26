В России опасаются, что США в рамках новых санкций заблокируют экспорт всей высокотехнологичной продукции

США в рамках новых санкций смогут в одностороннем порядке разрывать все контракты на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Об этом он сказал на Всероссийском форуме-выставке “Госзаказ”, пишет агентство “Интерфакс”.

По мнению Борисова, под понятие высокотехнологичной продукции “можно подвести все, что угодно”, и в США разорвут те контракты, которые захотят, в одностороннем порядке, “и предупреждать не будут”.

По его словам, новые санкции США могут также коснуться авиаотрасли, в которой есть гарантированные поставки различной западной продукции, и “по решению какого-то дяди” привести к разрыву действующих контрактов в этой области.

Борисов сравнил ситуацию с временами холодной войны, когда действовал Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ) – международная организация, контролирующая экспорт в СССР и другие социалистические страны. По словам российского вице-премьера, администрация президента США Джо Байдена с сентября “фактически вводит “кокомовские” списки”.

С 18 марта Министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против оппозиционера Алексея Навального. США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, чтобы не допустить Россию “к американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия”.

До 1 сентября ограничения не будут распространяться на товары для гражданской авиации и космическую отрасль

2 марта минфин США ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

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