 

Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина»

26.03.2021, 12:54, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а возросший спрос на эту модель охотничьего костюма объяснил тем, что пример президента способствует популяризации отечественных марок.

«Я, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать про дубленку, я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать – там очень холодно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли эта модель дубленки была разработана небольшим ателье из Санкт-Петербурга.

На вопрос, как в Кремле относится к тому, что спрос на эту модель после появления в ней главы государства резко вырос, Песков сказал, что это «позитивно».

«Пример президента – он, в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, и это позитивно, мы считаем. Но что это за марка – я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента», – добавил представитель Кремля.

Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала директор петербургской мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тыс. рублей.



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