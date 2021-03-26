 

Песков назвал абсурдом санкционные намерения в отношении РФ из-за Навального

26.03.2021, 12:54, Новости дня
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Любые санкционные намерения в отношении Москвы из-за одного заключенного Алексея Навального были бы полным абсурдом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова, ожидают ли в Кремле новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального, передает РИА «Новости».

«Санкции – это не то, что нужно ожидать, это то, к чему нужно быть готовым. Вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов, они, к сожалению, приобретают все больше и больше постоянства. В данном случае мы полагали бы, что какие-то санационные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных были бы полным абсурдом», – сказал Песков.

В начале марта Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального. Перед этим Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» РФ из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.



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