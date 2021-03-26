Участников движения «Украинский выбор» обвинили в госизмене

Трем участникам движения «Украинский выбор», которое ранее возглавлял нынешний глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, предъявлены обвинения в государственной измене за проведение референдума в Крыму, сообщила генпрокуратура Украины.

Уголовное дело в отношении мужчин возбудили по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины». Им вменяют участие в организации референдума в Крыму в 2014 году, сообщается на сайте украинского ведомства. При этом Генпрокуратура Украины не раскрывает имен подозреваемых.

В четверг сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора проводят обыск в офисе общественной организации «Украинский выбор».

Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц.