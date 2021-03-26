Названа дата открытия пятиэтажного пассажирского терминала “Нижегородская” в Москве

Благодаря программе по созданию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) такие сооружения не только позитивно влияют на транспортное обслуживание людей, но и на жизнь целых районов Москвы. Благодаря строительству ТПУ разгружаются ж/д вокзалы, создаются новые рабочие места, люди охотно отказываются от личного транспорта в пользу общественного.

Сегодня на базе станции метро “Нижегородская” создается крупнейший ТПУ не только Москвы, но и всей России и даже Европы. Благодаря ему пассажиры смогут легко и быстро пересаживаться на метро, МЦК, железнодорожный и наземный пассажирский транспорт. Кроме того, снизится нагрузка на Рязанский проспект, Нижегородскую и другие улицы.

Пятиэтажный пассажирский терминал планируется открыть уже к концу апреля — началу мая. На нижних его уровнях разместятся кассы пригородного сообщения, пассажирские переходы между одноименными станциями метро, МЦК и платформой железных дорог. Особенностью здания станет атриум с прозрачным куполом, который снаружи напоминает часть корабля.

“Сейчас в здании завершается монтаж инженерных систем, архитектурно-отделочные работы и работы по интеграции между остановочным пунктом железных дорог и подземным уровнем ТПУ”, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отметим, что за последнее время в районе Нижегородский произошло множество положительных изменений, которые стали возможны благодаря городской программе “Мой район”. Здесь было благоустроено 89 дворов, оборудовано 60 детских площадок, реконструированы историко-архитектурный ансамбль “Рогожская слобода” и переход через ж/д пути. Также было отремонтировано 53 дома, 505 подъездов и 14 спортплощадок, открыты три станции МЦК: “Нижегородская”, “Новохохловская” и “Андроновка”. В районе построено пять детских садов и две школы, открыт ФОК с двумя бассейнами и крытым катком, а также станция метро “Нижегородская”, отремонтировано три медучреждения.

Напомним, все изменения в городе по программе “Мой район” проводят с учетом мнения москвичей. Выразить его они могут в голосованиях проекта “Активный гражданин”. В ней горожане решают вопросы любого масштаба — от высадки цветов во дворе до выбора названий станций метро.