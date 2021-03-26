 

Жизненные цели Аланы Мамаевой – Личное мнение

26.03.2021, 12:40, Разное
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Обвинив мужа в измене и объявив о разводе, Алана Мамаева сделала ровно то, что я от неё и ожидала: записалась к пластическому хирургу.


Алана Мамаева и та, кого она назвала любовницей своего мужа. Фото: Соцсети

На этот раз, на подтяжку жопы, а не носа, как бывшая Аршавина.

Пожалуй, процитирую Алану:


Просыпаюсь однажды, а кожа мне говорит: «До свидания!». И я по рекомендации одного хирурга решила сделать себе одну процедуру. Она не увеличивает ягодицы, а подтягивает кожу. Ягодицы становятся упругими и красивыми, а не постаревшими и дряблыми.

Мне понятна цель Аланы: не остаться одной. Об этом она заявила сама. Но делать хирургическую подтяжку ягодиц ей — даже во имя этой великой в среде эскортограмщиц цели — не имеет никакого смысла.

В жестоком мире женщин, расценивающих себя исключительно с точки востребованности мужиками, Алана вышла в тираж. И никакая прооперированная жопа не поможет ей вернуться на арену конкурентной борьбы за мужские штаны.

Достаточно посмотреть на испанку, в связи с которой Алана обвинила мужа. Молодая, горячая, красивая, натуральная. И имя им — легион.


Фото: Соцсети

Всё, на что сейчас может рассчитывать Мамаева, — это низкобюджетный лох, а такому и «постаревшая, дряблая» жопа сойдёт, особенно если она к нему прилипла так, что проще сдаться, чем выгнать.

Премиальный мужик Алане — не по зубам, даже если она их все выдернет и навтыкает полон рот синих, модных в среде Эскоротграма имплантатов.

Вместо подтяжки жопы я бы посоветовала Мамаевой научиться готовить быдло-жрачку и меньше скандалить: получать тумаки от низкобюджетного лоха ей будет гораздо обиднее, чем от денежного футболиста.

Впрочем, может мои советы и преждевременны. Состоится развод или нет — это будет решать Павлик, но никак не Алана.

Если она допекла мужа окончательно, то он её вышвырнет из своей жизни. Если нет, то Алана простит Павлика и начнёт работать над отношениями и собой: ещё немного подпилит носик, подтянет скальпелем жопку и, возможно, выпустит серию говно-косметики для быдла.

Будем, как говорится, посмотреть. Как вам жопка Аланы? Пригорает?

Источник: Лена Миро



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