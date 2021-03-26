 

К 15-летию в «Одноклассниках» кардинально обновили интерфейс сайта

26.03.2021, 12:36, Разное
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В честь 15-летия социальная сеть «Одноклассники» кардинально поменяла интерфейс. Команда разработчиков представила совершенно новый дизайн, над которым они работали в течение 2020 года.
Изменениям подверглись многие элементы социальной сети «Одноклассники», но в настольной версии. Так, была переработана «шапка» сайта, теперь она не оранжевая, а белая. У логотипа «Одноклассники» поменялся шрифт на Odnoklassniki.

Разработчики внесли изменения в верстку главной страницы, теперь информацию пользователь будет наблюдать, разбитой на четыре колонки. В раздел «Рекомендации» была добавлена сквозная навигация. К концу нынешнего года она появится во всех разделах социальной сети «Одноклассники».

На этом работа по обновлению дизайна не завершается. Теперь команда разработчиков возьмется за переработку интерфейса в мобильных приложениях для операционных систем iOS и Android. Там нововведения вступят в силу уже в ближайшие месяцы. Одним из новшеств станет возможность заказать еду или такси при помощи новых виджетов.

Источник: tass.ru



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