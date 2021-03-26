Мнение: Образы и атрибуты

Новость про вакцинацию Путина была буквально случайной, и так же, похоже, и закончилась. Ну, привился и привился. Политическим или медийным событием это не стало. В отличие даже от подчиненных никаких фото- и видео-фиксаций этого эпохального события не случилось, несколько подобострастных комментариев все-таки прозвучало, но и они быстро сошли на нет. Было бы дозволено – гремело из каждой розетки.

Причина, думаю, сугубо психологическая. Фюрер немецкого народа был близорук, есть немало свидетельств, что специально для него тексты печатали на машинке с крупными литерами. Но очки Гитлер категорически не носил, есть считанные фотографии его с этим гаджетом. Фюрер полагал, что зрелище вождя в очках умаляет его образ. Ну, либо банально стеснялся, и на этот счет имел пунктик.

Не знаю, как со зрением у нашего вождя, но то, что он активно использует образ альфа-лидера (возможно, какие-то очень детские комплексы человека, которого в его дворе, мягко говоря, за такового не считали) – известно. Соответственно, в голове он должен выстроить какие-то атрибуты такого образа. По всей видимости, даже намек на обычную человеческую болезнь или слабость в этот образ не вписывается совершенно. Отсюда и отказ от съемок с процедуры – хотя ничего особенного в этом на самом деле нет. Скорее даже наоборот – личный пример и всё такое.

Зато в этот образ вполне вписывается поход в тайгу, хотя и там в основном все съемки носили статичный характер – видимо, демонстрировать бодрость и способность легкой походки уже не получается. Поэтому и снимки: то у болотохода, то за столом на шкурах поверженных животных, то возле какого-то метеорита, то окидывание орлиным взором каких-то далей.

Комплексы, ничего тут не поделаешь. Наверное, ответ только в них, и никаких сложных теорий и объяснений.

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