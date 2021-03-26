Эмма Стоун впервые стала матерью

Актриса Эмма Стоун и режиссер SNL Дэйв МакКери предпочитают не комментировать личную жизнь, однако СМИ все равно удалось выяснить в прошлом сентябре, что влюбленные тайно поженились и ожидают пополнения. Звезда фильма “Ла-ла Ленд” ничего подтверждать или опровергать не стала, через некоторое время все прояснилось само собой: Эмма появилась на прогулке, и ее фигура красноречиво “говорила” о том, что вскоре она действительно станет мамой. Теперь же издание TMZ сообщает, что радостное событие в семействе Стоун-МакКери случилось, причем еще в прошлую субботу. Пол ребенка и его имя пока прессе неизвестны.

Дэйв МакКери и Эмма Стоун

Напомним, Эмма Стоун начала встречаться с режиссером SNL Дэйвом МакКери около трех лет назад. Они познакомились на съемках шоу Saturday Night Live. Дэйв был сценаристом забавного эпизода, участницей которого стала Эмма, роман между ними закрутился стремительно. Чувство юмора – то, что актриса всегда ценила в своих парнях, а вот что последнее время Стоун ценит еще больше – приватность в личной жизни. За все время, что пара вместе, фотографам удалось сделать всего пару их совместных кадров. До романа с Дэйвом Эмма Стоун три года встречалась с актером и коллегой по фильму “Человек паук” Эндрю Гарфилдом.