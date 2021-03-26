 

Hill – Пентагон разместит малолетних мигрантов на двух военных базах в Техасе

26.03.2021, 12:10, Новости дня
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Минобороны США одобрило запрос со стороны американского Минздрава о размещении детей-мигрантов без сопровождения на военных базах в Техасе, пишет The Hill. Как отмечается в статье, несовершеннолетних будут размещать на военных объектах до конца календарного года.


Reuters

Минобороны США разместит детей-мигрантов без сопровождения на двух военных базах в Техасе, пишет The Hill со ссылкой на Пентагон.

Как поясняет издание, американское оборонное ведомство одобрило соответствующий запрос со стороны Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Часть детей разместят в неиспользованном спальном помещении на объединённой базе Сан-Антонио, другие будут жить в «подходящем временном жилье» на территории базы Форт-Блисс неподалёку от города Эль-Пасо.

«Министерство обороны немедленно предоставит официальным лицам Минздрава доступ на эти объекты, чтобы начать первоначальные действия по подготовке к приёму детей-мигрантов без сопровождения сразу после завершения подготовительных мероприятий», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, несовершеннолетние будут находиться на военных объектах до конца этого календарного года. При этом он не уточнил, сколько конкретно детей будет размещено на каждой базе.

В последние месяцы количество детей-мигрантов без сопровождения на границе США и Мексики увеличилось, поскольку администрация президента Джо Байдена решила не депортировать несовершеннолетних.

Обычно таких детей отправляют в приюты Минздрава, где они находятся до тех пор, пока их не передадут родителям или опекунам в Соединённых Штатах. Однако из-за рекордного количества людей, пересекающих американскую границу, приюты оказались в затруднительном положении,  говорится в статье.



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