Президент Молдовы готовится распустить парламент

Президент Молдовы Майя Санду пригласила 26 марта парламентские фракции на консультации по его роспуску. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

“Майя Санду пригласила парламентские фракции и группы на консультации относительно ч.1 ст. 85 конституции”, – сказано в объявлении.

Указанная cтатья конституции посвящена роспуску парламента.

“В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент”, – говорится в тексте статьи.

Консультации были назначены из-за того, что 25 марта депутаты партии социалистов экс-президента Игоря Додона и их союзники из “Шор” и группы Pentru Moldova покинули заседание парламента, на котором должны были заслушать программу кандидата на должность премьера Игоря Гросу, писало издание NewsMaker. Гросу выдвинула в премьер-министры лично Санду.

Слушания в парламенте не состоялись из-за отсутствия кворума. Социалисты называли Гросу “фейковым кандидатом”, которого Санду выдвинула, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Депутаты партий “Шор” и Pentru Moldova тоже заявили, что “не хотят участвовать в этой игре, в то время как в стране нет вакцин и плана выхода из кризиса”, отметило NewsMaker.

Лидер социалистов Игорь Додон обвинил Санду в провале голосования за правительство Гросу. По его словам, роспуск парламента будет неконституционным, ведь в парламенте есть формализованное большинство, предложившее своего кандидата в премьеры – Владимира Головатюка, посла Молдовы в России.

В феврале этого года Санду выдвигала в премьеры Наталью Гаврилицу, но ее кандидатуру не поддержал ни один депутат.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 23 декабря 2020 года сообщил, что правительство страны в полном составе подает в отставку.

Как пояснил Кику, главная цель руководства страны – это роспуск парламента, а одним из способов добиться этого является отставка правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра страны после отставки Кику стал министр иностранных дел Аурелий Чокой.

Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства 24 декабря прошлого года.

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