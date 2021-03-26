Переход к “зеленой” экономике ускорит технологические перемены и создаст рабочие места – ДТЭК

Инвестиции в EU Green Deal будут стимулировать в Украине технологический прогресс, благодаря “зеленым” технологиях экономика страны станет более эффективной и инновационной, об этом шла речь на мероприятии Глобального договора ООН Making Global Goals Local Business – Georgia, сообщает издание “Сегодня”.

Портал отмечает, что Making Global Goals Local Business – Georgia – это платформа для глав компаний и правительств стран-участниц Глобального договора ООН. В ее рамках лидеры обсуждают инновации для реализации Парижского соглашения, а также достижения целей в области устойчивого развития.

В дискуссионных панелях участвовали бизнес-лидеры, представители правительства, международных организаций и сети Глобального договора из Грузии, Украины, Польши, Турции и Беларуси. Они подчеркивали, что главная цель EU Green Deal – сделать Европу первым в мире климатически нейтральным континентом к 2050 году. Для этого необходимо глубоко трансформировать ключевые отрасли экономики стран Евросоюза и изменить устоявшиеся модели развития.

“Правительственные консультации с активным участием деловых кругов из различных секторов, в частности сельского хозяйства, транспорта, энергетики, черной металлургии и химической промышленности, имеют решающее значение для лучшего понимания того, что будет означать для экономики согласование с Европейским зеленым курсом. Они продемонстрируют, что практически необходимо для обеспечения того, чтобы промышленность, транспорт и сельское хозяйство стран Восточной Европы успешно встали на путь зеленого перехода с минимальными потерями для общества”, – цитирует “Сегодня” генерального и исполнительного директора Глобального договора ООН Санду Оджиамбо.

На мероприятии участники отмечали, что от успеха декарбонизации будет зависеть благосостояние последующих поколений. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук подчеркнул, что компания полностью разделяет эти европейские цели. Он добавил, что декарбонизация является важным условием не только для успешной трансформации бизнеса, но и для успеха и экономической стабильности Украины.

“ДТЭК трансформируется, чтобы стать более экологичным, эффективным и технологичным бизнесом, который в своей деятельности руководствуется принципами ESG. Это наш вклад в построение новой экономики Украины. Мы применяем лучший мировой опыт, внедряем инновации, развиваем новые технологии и открыто делимся своими наработками в этой сфере для достижения глобальных целей ООН”, – сказал Сахарук.

“Сегодня” отмечает, что в 2020 году ДТЭК начал реализацию долгосрочной стратегии развития, которая основана на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Глобальная цель, заявленная компанией, – стать углеродно-нейтральной к 2040 году.

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