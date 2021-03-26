 

Глава ФЗНЦ пообещал помочь россиянке, удерживаемой в США

26.03.2021, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Задержанная в декабре 2018 года на территории Финляндии уроженка России Мира Тэрада 2,5 года провела в американской тюрьме. После завершения срока тюремного заключения она все еще не вернулась домой.

После экстрадиции в США ее отправили в тюрьму, признав виновной в отмывании денег и распространении наркотиков. В суде Мира рассказала, что не имеет отношения к противозаконным действиям, а также сообщила, что ее муж Алет Тэрада, который уже имел проблемы с законом, оказывал на нее пагубное влияние.

Официально срок ее тюремного заключения закончился 29 января, два месяца назад она должна была вернуться в Россию. Этому мешают бюрократические проволочки американских госорганов, которые не спешат восстановить документы, утерянные при экстрадиции.

Мать россиянки обратилась к руководителю Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиму Шугалею. Глава ФЗНЦ сам прошел через подобное испытание в ливийской тюрьме, поэтому пообещал сделать все возможное для скорейшего возвращения соотечественницы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Роскомнадзор потребует от операторов полные данные об абонентах и их разговорах

20.01 / Юлия Высоцкая о новых проектах, секретах красоты и любимом рецепте

23.11 / Политика: Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

05.01 / “Насыщенный водой слой”: Ученые рассказали о взаимозависимости загрязнения атмосферы и усиления гроз

08.12 / Назван простой напиток, защищающий от диабета второго типа

28.02 / Британские ученые зафиксировали летящий по Млечному Пути аномальный объект

08.07 / Мнение: Корпорация “Бросаем жить свободно”

25.02 / Мнение: О том, когда Путин вернёт Донбасс Украине

22.01 / Королева после передачи о Пугачевой призвала присоединиться к движению за чистоту телевидения

18.09 / Мнение: В Севастополе снова обяжут носить маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска