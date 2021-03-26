 

Васильев из «Модного приговора» заступился за усы Моргенштерна

26.03.2021, 11:44, Разное
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В одном из последних выпусков шоу «Модный приговор» участница призналась, что ей не нравятся усы популярного певца Моргенштерна. Но ведущий программы историк моды Александр Васильев заступился за него, он попросил не трогать исполнителя, назвав его «своим ребенком».
Раскритиковавшая усы Моргенштерна героиня заявила, что хотела бы их выщипать. Причину недовольства она назвать не смогла, но вот Александр Васильев не потерпел такого отношения к певцу. Он потребовал, чтобы гостья «не трогала его ребенка».

Многие поклонники творчества Моргенштерна заметили, что он похож на Александра Васильева в молодости. На фоне этого возникла легенда, будто он действительно сын историка моды. Сами герои легенды опровергать ее не стали, наоборот, они поддерживают ее, часто вспоминая в интервью о своем родстве. Один раз Васильев и Моргенштерн встретились в студии передачи «Давай поженимся!», там они тоже обсуждали свои «родственные связи».

Источник: teleprogramma.pro



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