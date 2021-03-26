Зрители “Маски” заподозрили Ольгу Бузову в обмане на шоу

Зрители заподозрили популярную российскую певицу и ведущую Ольгу Бузову в обмане на шоу «Маска». Они считают, что вместо нее на сцену мог выходить совершенно другой человек.

Некоторые предположили, что, если бы Бузова сама исполняла песни, которые прозвучали в рамках шоу «Маска», то она давно бы могла поехать от РФ на «Евровидение». Те, кто ранее слушал композиции артистки, понимают, что она не умеет настолько хорошо петь. Многие обратили внимание, что на сцене шоу «Маска» стояла другая девушка, имеющая более низкий рост, нежели у звезды «Дома-2».

Сама же знаменитость никак не прокомментировала распространяющиеся слухи. Она не раз заявляла, что была рада принять участие в данном развлекательном телепроекте.

Напомним, что второй сезон шоу «Маска» стартовал на НТВ полтора месяца назад. Члены жюри уже рассекретили Иосифа Пригожина, выступающего в костюме Ананаса, певицу Азизу, выходящую на сцену в образе Пингвина. Актер Юрий Стоянов исполнял композиции в маске Банана, а Черной Пантерой оказалась Светлана Хоркина, сообщает iReactor.