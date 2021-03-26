Мнение: Новые типы

Запад тоже бредит «войной нового типа», только агрессором он считает, понятно, не себя. Макрон, президент Франции, сообщил: «…"Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, которые стремятся через поставки вакцин получить влияние…»

И опять-таки, никакой новизны в этом всём нет и быть не может. Любой, у кого в руках есть стратегическое преимущество, пытается конвертировать его в политические успехи. Не у каждого получается, но сам по себе подход совершенно естественнен и не может вызывать никакого удивления. Запад точно так же использует любые имеющиеся у него возможности для насаждения своих интересов. И делает это отнюдь не в порядке благотворительности.

Тонкость в том, что Макрон, будучи представителем интересов глобалистской идеологии, должен понимать, что вся история с пандемией, коронавирусом и всё вот это — во многом проект этих самых глобалистов. То, что к нему готовились задолго и загодя, тоже известно. Достаточно вспомнить Обаму с его тремя угрозами глобального порядка — Россией, ИГИЛ и вирусом Эбола. С Эболой тогда не прокатило — слишком специфическая зараза, которая является угрозой на очень локальной территории, но за ее пределами шансов у нее нет. Но Обама-то зачем-то включал ее в список. Можно вспомнить и практические эксперименты — вспышки свиного, птичьего гриппов, атипичной пневмонии, на которых отрабатывали то, что в 20 году было запущено в полный рост.

Так что кто тут агрессор, а кто жертва — вопрос интересный. Кризис, в который вошла мировая система капитализма, носит объективный и системный характер, а потому его пытаются разрешить. И как всегда, главный вопрос при разрешении любого системного кризиса – «за чей счет». Хотя бы потому, что всегда это решение находится через маневр ресурсом. Через перераспределение. В нашем конкретном случае — через перераспределение собственности и полномочий. Финансовая олигархия пытается захватить собственность олигархии корпоративной, корпорации активно пытаются отжать полномочия и функционал у национальных государств, макрорегиональные субъекты активно перераспределяют рынки — нынешняя война ведется не на одном фронте, как прежде, а одновременно на многих. И одна и та же пара субъектов может выступать и союзниками, и непримиримыми противниками в разных обстоятельствах. Причем одновременно.

В определенном смысле это даже очень хорошо, так как в такой борьбе невозможно получить однозначный результат. Не будет знамени победы над рейхстагом, а значит — и не будет новой Ялтинско-Потсдамской системы. Будет гораздо более динамичная и постоянно меняющаяся система локальных и среднесрочных договоренностей, будут очень размытые границы союзов, а главное — будет очень много субъектных центров принятия решения. Мир резко усложняется у нас на глазах. И, кстати говоря, попытки вернуть нас в просвещенное средневековье и феодализм — это как раз попытки регресса, попытки упростить до максимума возникающий новый мировой порядок. Так как управляющие элиты не готовы управлять в настолько сложном мире. А уходить они, понятно, тоже не готовы.

Возможно, им это удастся и новое средневековье все-таки будет создано. Но скорее всего, нет. В странах и на территориях дикости и архаики, возможно, это получится. Но для развитых стран — нет. Они обладают значительными запасами устойчивости, а потому обрушить их в феодализм, пусть и просвещенный, будет практически невозможно. Остается только понять — кто станет в конечном итоге территорией средневековья, а кто сможет вырваться из этого проекта и создать свой.

Обо всем этом я попробую поговорить на семинаре в субботу. Тема большая, поэтому скорее всего, ее удастся затронуть рамочно. Но если возникнут вопросы — то можно будет и поподробнее.

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