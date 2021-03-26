Сын Натальи Водяновой Лукас подарил сестре на день рождения кроссовки своего бренда: видео

В минувшую среду, 24 марта, единственная дочь российской супермодели Натальи Водяновой — Нева Портман — отметила 15-летие. Оба родителя трогательно поздравили девушку с днем рождения у себя в социальных сетях, но словами дело не ограничилось. Самый крутой подарок Неве сделал ее старший брат, 19-летний Лукас Портман. Парень, который пошел по стопам матери и пробует себя в качестве модели (в январе 2020 года он принял участие в показе Balmain), теперь решил посягнуть на лавры Канье Уэста и совсем недавно зарегистрировал свой бренд кроссовок Fashion Baby XYZ. И первой их обладательницей во всем мире стала Нева Портман. Кстати, сообщается, что одна пара авторской обуви будет стоит в районе 300 долларов.

Нева и Лукас Портман Нева Портман и Антуан Арно

Но больше интернет-пользователей восхитило не творческое начало сына супермодели, а реакция именинницы на подарок и в целом их общение с братом. Под четырехминутным видео, которое Наталья Водянова опубликовала у себя в Instagram, многие написали, что это самые милые отношения брата и сестры, которые им когда-либо приходилось видеть:

Боже! Какие у тебя чудесные, яркие, открытые дети! — написала Ольга Слуцкер.

Какие милые детки! С днем рождения Неву, — поздравила Елена Перминова.

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

Напомним, Наталья Водянова состояла в браке с аристократом Джастином Портманом, 10-м виконтом Портманом, с 2001 по 2011 год. От него модель родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го). Со своим вторым мужем, сыном мультимиллиардера Бернара Арно, Наталья Водянова познакомилась в 2007 году, а встречаться в Антуаном Арно начала лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го – Роман. Пара официально зарегистрировала отношения в сентябре 2020 года.

Бывшая свекровь Джастина Портмана и мать Натальи, Лариса Громова, в начале марта призналась в интервью Максиму Галкину, что он импонирует ей больше, чем нынешний муж дочери:

Внешне мне больше нравится Джастин, да и по характеру с ним было более-менее… Джастин меня покорил, когда приехал к нам знакомиться в Нижний Новгород. Мы тогда еще жили в однокомнатной квартире, а он же настоящий аристократ. Я очень волновалась, дрожала, не знала, что делать. Но у него не было никакой брезгливости к нашему жилью и к Оксане нашей… Мы с ним не общаемся, конечно. Думаю, он обиделся на нашу семью. Но это уже другая история.