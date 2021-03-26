“Бриджертоны”, или как нас лишают воли







Одной из прекрасных черт чёрной расы, этого истинного детища матери-природы, является особенная душевная открытость, незамутнённая непосредственность восприятия, доброта и крайняя доверчивость. Именно доверчивость, переходящая в наивность, и есть то достоинство, но в то же время и недостаток, из-за которого мы до сих пор не можем достичь равенства с белыми угнетателями. Я говорю об истинном равенстве, а не о его виртуальной симуляции, которой нас со слащавыми улыбками кормят белые "союзники", а на деле закамуфлированные расисты, являющиеся потомками работорговцев.

О, теперь они не заковывают нас в цепи и не бьют кнутами до смерти. В этом случае мы могли бы подняться, разорвать цепи и повесить негодяев на их же собственных кнутах. Теперь они действуют намного более подло и изощренно, отравляя наш разум, отбирая у нас сам смысл вековой борьбы. И я покажу вам, как они это делают на примере популярного сериала "Бриджертоны" от компании Netflix. Это творение – истинный яд для черной расы. Сколько восторженных отзывов от наших братьев и сестер я выслушал по поводу того, что королеву Великобритании Шарлотту, герцога Гастингса и других представителей британской аристократии сыграли чернокожие актеры. Многие даже увидели в этом обнадёживающий знак борьбы с дискриминацией. Святая простота! Немного же нам нужно для счастья, чтобы издевательский плевок в лицо воспринять как великое социальное достижение.

Друзья мои, вы вообще понимаете, что они с нами делают?! Деньги британской аристократии 18 века, в котором и происходит действие фильма, – это кровавые деньги рабовладельцев. То есть, это наши предки измывались над своими собратьями! Прекрасный способ размыть чувство вины. Легкий финт пальцами, и жертва превратилась в насильника. Вальяжные, циничные, порочные до мозга костей европейские аристократы – эксплуататоры, оказывается, были… чёрными. Тогда объясните мне, в чем же смысл кровавой жертвы Мартина Лютера Кинга? За что гнили в тюрьме Нельсон Мандела и Анджела Дэвис?! Ведь у наших предков было все прекрасно – они, согласно омерзительной жвачке от Netflix, издавна находились на вершине социальной лестницы.

Как же мерзко. Это даже не тошнотворный "дядюшка Том" и верный семейный раб Скарлетт О´Хары, низводившие нас до "почетного" статуса добрых и умных собак в белых семьях. Это уже ближе к старой доброй расовой издевке "шоу менестрелей" и рекламе мыла, способного отмыть нас добела.

Надеюсь, что у читающих эти строки, хватит ума и сердца понять и прочувствовать всю глубину этой подлости. А тем, кто по-прежнему считает подобные фокусы серьезным завоеванием в сфере равенства, я рекомендую посмотреть, кто является собственником Netflix. Capital Group Companies, The Vanguard Group и прочие финансовые акулы. Я пытался найти в их топ-менеджменте черных. Но наткнулся пока только на богатеньких белых мальчиков и девочек. И на президента Capital Group – мистера Филиппа де Толедо. Вероятно, потомок того славного конкистадора, что увеличивал семейное состояние, вспарывая животы перуанским индейцам.

То есть, расклад вполне ясный. Нам кинули кость – оплаченную нами же приятную картинку на телеэкране, лишающую молодое поколение воли к борьбе. Им же осталась сущая малость – реальная власть и деньги. Ну, что, есть повод для радости? Или настало время закатать рукава и потребовать расплаты за унижения?

Джошуа Тайгер.

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