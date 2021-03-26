 

Третья волна пандемии и протесты под Офисом президента. 26 марта в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

26.03.2021, 11:12, Новости дня
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26 марта в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” обсудят начало третьей волны пандемии коронавируса и почему украинцев так медленно от него вакцинируют. Об этом сообщается на странице “Шустер online” в Facebook. 

Еще одной из тем будут протесты под Офисом президента, которые произошли 20 марта.

Гостями студии станут:

министр здравоохранения Максим Степанов;
замминистра внутренних дел Антон Геращенко;
глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко;
лидер парламентской фракции “Батьківщина” Юлия Тимошенко;
сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко;
председатель парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк;
мэр Днепра Борис Филатов;
активист, волонтер Роман Синицын.

Трансляция начнется в 21.00 на канале “Украина”, а также на канале Shuster online в YouTube.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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