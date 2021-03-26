Зеленский подписал закон, снимающий с производителей вакцин против COVID-19 ответственность за побочные эффекты

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1353-IX, который освобождает производителей вакцин против коронавируса от ответственности за любые последствия прививок. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Если вакцины или другие препараты против COVID-19 применялись в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные их использованием, государство будет выплачивать компенсацию в порядке, установленном Кабинетом Министров.

В пресс-службе пояснили, что этот документ обеспечивает Украине возможность получить по программе механизма COVAX вакцины ведущих производителей.

Закон будет действовать в течение четырех лет.

19 марта Верховная Рада приняла закон, который предусматривает освобождение производителей вакцин от ответственности, а также государственную компенсацию вреда, который может быть нанесен в результате вакцинации от коронавируса.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. 25 марта в Украину приехало также 215 тыс. доз вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac, их будут использовать после лабораторного контроля, который может занять до 10 дней.

Украина подписала предварительные соглашения с шестью производителями вакцины против коронавируса, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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