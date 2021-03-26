Макрон предсказал новую войну из-за вакцинации от COVID-19 и влияния России и Китая

Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за стремления России и Китая повлиять на поставки вакцин от COVID-19. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Совета Европы 25 марта. Его цитирует газета Le Figaro.

По его мнению, Евросоюзу нужно быть независимыми от других стран в вопросе вакцин от коронавируса. Европа должна быть в состоянии производить вакцины и сейчас работает над тем, чтобы быть готовыми производить вакцины второго поколения, отметил президент Франции.

Макрон уверен, что “коронавирус никуда не денется”. Он будет распространяться и мутировать, поэтому Европа должна подготовиться к такому сценарию.

Президент заявил, что Европа является единственным регионом, который разработал настоящую стратегию вакцинации. Он подчеркнул, что ЕС разработал комплексную промышленную политику, позволяющую ему во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2–3 млрд доз в год.

Таким образом ЕС сможет удовлетворить свои потребности в вакцине и массово ее экспортировать, полагает Макрон. Он заявил, что Европа к лету будет производить больше всего доз вакцин от коронавируса.

Макрон в феврале говорил, что Евросоюзу стоит сохранять диалог с властями России, чтобы обеспечить безопасность в регионе. По его словам, несмотря на существующие расхождения, с этой страной необходим “всеобъемлющий диалог”. При этом в вопросах о ситуации с Украиной или в случае с российским оппозиционером Алексеем Навальным необходимо сохранять жесткую позицию, уверен Макрон.

В 2019 году Макрон на переговорах в Париже с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО. Макрон также говорил о серьезном кризисе в НАТО и призвал Европу наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.

—