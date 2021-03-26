 

Погиб сооснователь рок-группы “Звуки Му” Липницкий

26.03.2021, 11:12, Новости дня
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68-летний советский и российский музыкант, сооснователь рок-группы “Звуки Му” Александр Липницкий погиб 25 марта. О его смерти сообщил в Facebook музыкальный критик Артемий Троицкий. 

“Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря. Слов нет”, – написал он.

https://www.facebook.com/aktroitsky/posts/297734861721724

Смерть музыканта в комментарии российскому телеканалу “Дождь” подтвердил его сын Владимир.

Липницкий – советский и российский музыкант, ведущий, режиссер. В 1983  году вместе музыкантом Петром Мамоновым основал группу “Звуки Му”, в которой в течении семи лет играл на бас-гитаре. После ухода из коллектива был участником групп “Гроздья виноградовы” и “ОтЗвуки Му”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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