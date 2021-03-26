Компания Geely представила обновленный кроссовер Emgrand GS

Китайская компания Geely опубликовала снимки обновленного кроссовера Geely Emgrand GS.

Автомобиль обладает привлекательной внешностью салона, где применили цифровую приборную панель, а также мультимедийный дисплей и комбинированную отделку кресел. Из технических параметров известно, что под капотом применили 1,4-литровый двигатель с турбиной на 141 л.с., а также вариатор. Кроме того, в улучшенной комплектации применили систему полного привода.

Новшества коснулись системы предотвращения столкновений, круиз-контроля и панорамной крыши. Кроме того, начало продаж новой модели состоится уже к 26 апреля нынешнего года. Стоимость новинки составит от 1 миллиона рублей в базовой комплектации.