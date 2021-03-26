 

Анонсирован мощный электромобиль Mini John Cooper Works 2021 года

26.03.2021, 11:10, Новости дня
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Компания MINI официально анонсировала выход спортивной модификации серийного электрокара Cooper SE.

Данный автомобиль сохранит название John Cooper Works (JCW). Вместе с тем в компании пока умалчивают технические характеристики автомобиля. Эксперты прогнозируют, что модель сохранит прежний двигатель, однако может появиться улучшенная модификация с полным приводом и улучшенной производительностью.

Напомним, в базовой комплектации John Cooper применили бензиновый агрегат, который выдает 184 л.с. Пока разработчики удерживают в тайне точные параметры и характеристики компактной модели, которая имеет спортивную внешность и улучшенную производительность.



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