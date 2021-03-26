 

Nissan опубликовал тизер на новый внедорожник Patrol Nismo 2022

26.03.2021, 11:10, Новости дня
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Обновленный внедорожник Patrol поступит в продажу на Ближнем Востоке в усиленном исполнении.

Данная новинка выпускается в связи с 70-летним юбилеем с момента выхода автомобиля. В свою очередь, пользователям доступен тизер, который частично раскрывает новую модель. В новой спецверсии автомобиль получит название Patrol Nismo. По снимкам можно увидеть стильную внешность, выраженную решеткой радиатора, крупными воздухозаборниками и яркими красными оттенками.

С задней части применили стильные фонари, увеличенный диффузор, а также четыре патрубка выхлопной системы. Предполагается, что в новом исполнении 5,6-литровый бензиновый агрегат выдает 428 л.с. мощности. Стоимость автомобиля пока удерживается в тайне.



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