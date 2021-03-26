 

Коронавирус в России: за сутки заразились еще 9 тысяч человек

26.03.2021, 11:08, Разное
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Эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется. За минувший день COVID-19 обнаружили у 9 167 граждан. Менее половины из них – 12,8% – не имеют симптомов. Полностью выздоровели 10 880 человек, умерли 405 пациентов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Москве. По данным оперативного штаба, прирост инфицированных в столице составил 1 813. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с 782 больными. Тройку замкнула Московская область, где выявили 559 заразившихся.

В первую десятку регионов страны с наибольшим число больных COVID-19 также попали Нижегородская (326 случаев), Ростовская (242 случая), Воронежская (209 случаев), Самарская (198 случаев), Иркутская (173 случая) и Саратовская (158 случаев) области.

Всего диагноз поставили жителям 85 регионов. Меньше всего новых случаев – в Магаданской области (4 случая), Чукотском автономном округе (2 случая), Еврейской автономной области (2 случая), Республике Тыва (2 случая), а также в Ненецком автономном округе (1 случай).

С начала пандемии ковидом заразились 4,5 миллиона россиян. Вылечились и покинули больницы 4,1 миллиона человек. Скончались от коронавируса нового типа 97 017 пациентов. Отметим, что Россия сегодня занимает четвертое место по числу больных COVID-19.

В январе во всех регионах страны началась масштабная вакцинация от COVID-19. Привиться сегодня могут все категории граждан. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к концу года искусственный иммунитет будет у 60% населения России.



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