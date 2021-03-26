 

Ученые из Японии рассказали о связи между сильным стрессом и аллергией

26.03.2021, 10:52, Разное
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Японские исследователи обнаружили, что причиной возникновения аллергии может стать сильный стресс. Оказалось, что кортикотропин-рилизинг гормон стресса (CRH) имеет тесную связь с аллергическими реакциями, поскольку происходит пролиферация тучных клеток (МС), ответственных за иммунопатологический процесс.
Исследованием руководил аспирант кафедры дерматологии Городского университета Осаки Мика Яманака-Такаити. Специалист часто сталкивался с жалобами пациентов, утверждавших, что у них аллергические симптомы ухудшились после психологических стрессов. Тогда исследователи добавили в носовую полость гормон стресса CRH, что привело к значительному увеличению тучных клеток.

Кроме того, специалисты зафиксировали, что гормон стресса стимулировал дегрануляцию и пролиферацию МК и увеличивал экспрессию фактора стволовых клеток (SCF) в слизистой оболочке носа. Несмотря на то, что тучные клетки были заблокированы геном CRHR1, его ингибиторами и нейтрализующими антителами SCF, все равно гормон стресса оказывал на них влияние.

В дополнительном исследовании эксперименты проводились с использованием мышей. При введении в слизистую оболочку носа гормона стресса CRH аналогичным образом наблюдалось увеличение количества тучных клеток и дегрануляция. Однако было установлено, что анталармин в этом случае может оказывать терапевтическое действие.

Источник: www.ridus.ru



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