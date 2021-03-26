Подлодку «Магадан» спустили на воду в Петербурге

«Адмиралтейские верфи» (Петербург) спустили на воду третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота.

«Сегодня у нас очередное торжественное событие: мы спускаем подводную лодку «Магадан», третью в Тихоокеанской серии. Несмотря на сложный год, пандемию, заказ выполнен с соблюдением сроков», – передает ТАСС слова генерального директора «Адмиралтейских верфей» Александра Бутакова.

«Магадан» – третья подводная лодка серии субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. На сегодня степень технической готовности корабля составляет более 80%, идет завершающий этап подготовки субмарины к спуску, выполняется установка на корпус резино-технического спецпокрытия. Далее в графике – окончательная окраска, закрытие спусковых удостоверений и актов.

Напомним, в начале марта «Адмиралтейские верфи» назвали сроки спуска на воду третьей «Варшавянки» для Тихоокеанского флота России. В феврале гендиректор предприятия Александр Бузаков назвал сроки закладки пятой и шестой подлодок проекта 636.3 для ТОФ.